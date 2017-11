Schömberg Solidargemeinschaft auf der Kippe?

Schömberg/Ratshausen. Wie berichtet, hat Bürgermeister Karl-Josef Sprenger diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung des Schömberger Gemeinderats am Mittwoch vertagt. Laut Sprenger gibt es noch Gesprächsbedarf mit dem Landratsamt, das die Schlichem-Anliegergemeinden in Sachen Hochwasserschutzkonzept und Zweckverband begleitet. Fest steht, der bisher errechnete Kosten- beziehungsweise Solidaritätsanteil Schömbergs am geplanten Zweckverband erscheint der Stadtverwaltung schlicht zu hoch.

Lebherz, in dessen beiden Gemeinden einige Schutzmaßnahmen anstehen, in Ratshausen mit einem Wasserückhaltebecken gar eine der größten Investitionsprojekte im Rahmen der Schutzkonzeption überhaupt, findet es "einfach schade", wenn sich Schömberg an der Solidargemeinschaft nicht beteiligen würde. "Denn Schömberg hat mit der Schlichemtalsperre ja den größten Wasserpuffer entlang der Schlichem." Nun gelte es abzuwarten, wie sich das Ganze weiter entwickle, sagt er.

Ziel und Zweck des zu gründenden Verbands aber sei es gerade, wie immer wieder betont wird, alle Schlichem-Anlieger in ein Boot zu holen. Mehr noch: Nicht nur die direkt an der Schlichem liegenden Gemeinden, sondern auch diejenigen, "die Wasser bringen", das heißt von deren Gemarkung aus Oberflächenwasser in die Schlichem fließt. Man spricht laut Lebherz daher auch von einer Solidargemeinschaft, deren Mitgliedsgemeinden sich nach einem bestimmten Schlüssel an den Gesamtkosten für die Hochwaserschutzmaßnahmen beteiligen müssten.