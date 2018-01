Schömberg Schüler sammeln engagiert für Schüler

"Arbeit und Zeitaufwand geben, Geld für ein Hilfsprojekt in Kenia und die anstehende Englandfahrt nehmen", war das Motto.

Gerd Koch, Geschäftsführer des Edeka-Markts in Schömberg, unterstützte das Schüler-Projekt. Ihm und der Bäckerei Besenfelder in Schömberg, die das Vorhaben ebenfalls fördern, gilt der Dank der Schüler. Angeregt durch das Sammelprojekt für die von der Realschule unterstützte Albstadtschule in Kenia, spendete die Firma Christian Koch Erdwärme-Bohrungen in Dotternhausen 2000 Euro. Diese Spende sowie die von den Achtklässlern gesammelten und erarbeiteten 157 Euro kommen den mehr als 600 Kindern aus den Elendsvierteln Mtwapas zugute, denen seit 2012 der Förderverein der "Albstadt Helping Hands Community School" eine Schulbildung und damit eine Zukunft in ihrer Heimat ermöglicht.

Angesichts der Flüchtlingskrise, in der Menschen nicht selten aus ökonomischen Erwägungen ihre Heimat verlassen, erschien es den Achtklässlern und ihren Lehrkräften wichtig, Probleme vor Ort, an der Wurzel der Ungerechtigkeit, bekämpfen zu wollen. Die Achterklassen erwirtschafteten neben der Keniaspende auch noch 340 Euro für ihre Englandfahrt im Mai durch den Waffel- & Crêpes-Verkauf.