Schömberg Quantensprung für Schömberger Feuerwehr

Besonders hervorzuheben sei die multifunktionale Nutzung des Gebäudes, das von der Firma Selle nach deren Betriebsaufgabe erworben wurde. Heute könne dies als Glücksfall gewertet werden, damals sei die Gebäudeübernahme eine große Herausforderung gewesen.

Sprenger: "Denn von Beginn an war klar, dass neben der Unterbringung der Feuerwehr im höhenversetzten Erdgeschoss und dem erforderlichen Neubau der Fahrzeughalle mit sieben Stellplätzen nebst Ergänzungsräumen wie Atemschutzwerkstatt, Materiallager und Waschhalle auch eine verträgliche Nutzung für das Obergeschoss zu erzielen ist." Mit der Zahnarztpraxis Zahnalb und der Physiotherapiepraxis Fortschritt sei dies optimal geglückt. "Das ist eine ideale infrastrukturelle Kombi-Lösung, die Mieteinnahmen generiert und den laufenden Unterhalt der Einrichtung finanziell wesentlich erleichtert."

Die Feuerwehr, erinnert Sprenger, habe in ihren Bestandsräumlichkeiten an der B 27 keine Schwarz-Weiß-Trennung im Bekleidungsbereich sowie keine getrennten Sanitärbereiche für die weiblichen Mitglieder der Wehr zur Verfügung. Ebenso seien die Räume für den Feuerwehrnachwuchs unzeitgemäß. Daher habe Handlungsbedarf bestanden. "Der Gemeinderat hat das Projekt beherzt in Angriff genommen", lobt der Bürgermeister.

Die neue Zentrale in der Wellendinger Straße gestalte sich einsatztaktisch hoch modern und geräumig und sei dank eines großzügigen Schulungsraums auch für überörtliche Lehr- und Ausbildungsmaßnahmen der Feuerwehr nutzbar. Auch die Jugend soll für die wichtige Aufgabe der Feuerwehr gewonnen und begeistert werden, deshalb lasse der anspruchsvoll gestaltete Raum für die Jugendwehr keine Wünsche offen.

Das neue Gebäude vermittelt laut Sprenger eine klare Botschaft: "Die Stadt Schömberg unterstützt ihre Wehr nach Kräften. Die modernen Räume sind ein Mosaikstein, um den Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr attraktiv zu halten. Denn gerade in puncto Tagesverfügbarkeit soll das attraktive Magazin helfen, wieder mehr junge Menschen für den Dienst in der Wehr zu begeistern, um den in Schömberg gewohnten Standard an Hilfeleistung im Notfall auch künftig bieten zu können." Sprenger: "Dies ist ein wichtiges Anliegen des Bürgermeisters, des Gemeinderats, des Stadtbrandmeisters sowie aller Aktiven der Feuerwehr."