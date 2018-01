Schömberg Pfarrer und Mitarbeiter entlastet

Schömberg-Oberlengenhardt-Langenbrand. Seit dem 1. Januar sind die Kirchengemeinden des Hauptortes Schömberg und der Ortsteile Oberlengenhardt und Lan­genbrand unter dem gemeinsamen Dach mit Namen "Verbundkirchengemeinde Schömberg-Oberlengenhardt-Langenbrand" rechtlich und organisatorisch zusammengeschlossen. Mit einem Gottesdienst und Festakt im Kurhaus Schömberg wurde dieser Start mit rund 200 Besuchern feierlich begangen. Gleichzeitig markierte der Gottesdienst den Abschluss der Internationalen Gebetswoche 2018 der Evangelischen Allianz unter dem Motto "Als Pilger und Fremde unterwegs". Karlheinz Walz (Vorsitzender des Kirchengemeinderats Langenbrand) schlüpfte in die Rolle eines Pilgers mit Rucksack und Stab, der vom Jakobsweg zurückkommt. Er erzählte Daniela Preußer, der Vorsitzenden des Kirchengemeinderats der vor einem Jahr gegründeten Verbundkirchengemeinde Schwarzenberg-Bieselsberg, von seinen Eindrücken. Gemeinsam ließen sie die Gebetstage in den einzelnen Ortschaften und die Bezüge zu einer Pilgerreise Revue passieren. Sie spannen den Bogen zur Reise, auf die sich die drei bisher eigenständigen Kirchengemeinden heute als künftige Verbundkirchengemeinde machen.

Strukturelle Veränderungen nötig

Diese formelle Körperschaft des öffentlichen Rechts ist vergleichbar einer Verwaltungsgemeinschaft auf der Ebene der politischen Gemeinden. Die demografische Entwicklung, die Wiederbesetzung der seit 1. Januar vakanten 100-Prozent-Pfarrstelle für Schömberg und Oberlengenhardt sowie die Organisation und Verwaltung in den drei Teilorten riefen nach strukturellen Veränderungen. So werden nun Aufgaben wie Haushaltsplan, Kirchenpflege und Personal unter Beibehaltung der einzelnen Kirchengemeinden zusammengeführt. Vermögen und Gebäude bleiben weiterhin getrennt. Dies entlastet Pfarrer und Mitarbeiter deutlich. "Heute kommt zusammen, was auch zusammengehört," sagte Johannes Luithle, bis Ende 2017 Pfarrer in Schömberg und jetzt Direktor der Liebenzeller Mission, zu Beginn seiner Predigt. Luithle hat den Prozess zur Bildung der Verbundkirchengemeinde mit angestoßen.