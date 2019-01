Schömberg Neues Sanierungsgebiet festgelegt

Schömberg. Isabell Arnold und Tobias Zerulla vom Ludwigsburger Sanierungsträger Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH stellten zunächst die Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchungen vor.

Im Juli 2018 seien 84 Fragebögen verschickt worden. Mit einem Rücklauf von 44 Prozent habe man ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Auch die Mitwirkungsbereitschaft der Befragten in den Sanierungsbereichen Rathaus, Dörfle und Bahnhofsbereich sei mit 42 Prozent gut, sagte Zerulla. Diese Quote steige jedoch erfahrungsgemäß noch, wenn Nachbarn die ersten Modernisierungsmaßnahmen in Angriff genommen hätten.

62 Prozent der Befragten hätten zudem viele "Störungsfaktoren" im Sanierungsbereich wie schlechte Bausubstanz, mangelnde Grünflächen und fehlende Parkplätze genannt. Im März soll eine weitere Informationsveranstaltung für die Bürger stattfinden.