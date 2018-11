Schömberg Mehr Fläche für das Familienzentrum

"Wir haben die Ergebnisse und Anregungen einfließen lassen und die Planung wurde nachjustiert", verwies Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn auf die Vorlage zur Ausschusssitzung. Die Planungen sehen beispielsweise im Erdgeschoss weitere Zugänge zum Außenbereich, eine Garderobenerweiterung ein separates Stuhllager und mehr Fläche für das integrierte Familienzentrum vor. "Wenn wir diese auf 45 Quadratmeter vergrößern, ergäbe sich bei Bedarf die Möglichkeit eines weiteren Gruppenraums für die Kinderbetreuung", erläuterte Bauamtsleiter Martin Dittler Details der Änderungen in dem Planentwurf. In diesem Zusammenhang würdigte er die Mitwirkung von Kindergartenleiterin Stephanie Müller und ihrem Team. "Mit sinnvollen und praktischen Hinweisen beteiligten sie sich an der Umsetzung", stellte Dittler beispielsweise zur Anregung einer pädagogischen Küche oder der Gestaltung des Foyers als Begegnungsraum fest. Im Obergeschoss wurde zudem ein Nassspielbereich integriert sowie die Anregung eines Putzraumes und die kindgerechte Gestaltung der Dachterrasse aufgegriffen.

"Das Vorhaben entspricht auch den Anforderungen, die der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg vorschreibt und die zusätzlichen Aspekte bewegen sich im Rahmen der genehmigungsfähigen Planungen", zog der Bauamtsleiter sein Fazit. Für die Baukosten gelte nach wie vor die Summe von 3,6 Millionen Euro, die dann im Zuge der Ausführungsplanung konkretisiert würden, so Dittler. Darüber hinaus seien noch Anregungen möglich. Auch das Brandschutzgutachten werde noch fällig, sagte er. Damit signalisierte er, dass mit dem zweiten Entwurfsschritt noch kein Deckel auf dem Projekt sei. In diesem Zusammenhang erinnerte Ulrike Mayrhofer an den Schallschutz. In dieser Frage will Dittler einen Akustiker hinzuziehen. Gleichzeitig verwies er darauf, dass die Oberflächen der verwendeten Materialien dafür maßgeblich sind. "Der Düfteraum soll den Kindern, die bis zu zehn Stunden bei uns sind, zum Ausruhen dienen", sagte die Kindergartenleiterin. Diese Aussage war CDU-Fraktionschef Joachim Zillinger mit Blick auf die Betreuung von Kindern besonders wichtig.

Mögliche Förderung