Schömberg Konzert in Bieselsberg

Schömberg-Bieselsberg. Die "Barockband" spielt am Sonntag, 16. Dezember, ab 16 Uhr in der evangelischen Kirche in Bieselsberg. Das Ensemble setzt sich aus jungen Musikern zusammen, die unter der Leitung von Gerd-Uwe Klein vom Verein Musik auf der Höhe auf Instrumenten historischer Bauart musizieren.