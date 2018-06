Schömberg In schwindelerregender Höhe

Die Stadt Rottweil liegt mit ihren Kirchtürmen wie eine Puppenstube in der Landschaft. Bei gutem Wetter zieht der Turm an jedem Wochenende 1000 bis 2000 Besucher an.

Die Ausflügler besuchten auch die idyllische Tübinger Altstadt.

Gerade die am Motorsport interessierten Ausflügler freuten sich über den Besuch des Boxenstops, in dem Oldtimer zu sehen sind. Aber auch Eisenbahnfreunde und Puppenliebhaber kamen auf ihre Kosten. Im museumseigenen Café gab es Kaffee und Kuchen.

Zu so einer abwechslungsreichen Tagestour gehört auch ein zünftiger Abschluss. So besuchten die Ausflügler noch das Krabbanescht in Holzbronn.