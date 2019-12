Schömberg Hugo-Römpler-Straße wieder frei

"Am kommenden Mittwoch ist die Abnahme der Arbeiten", teilte Schömbergs Bauamtsleiter Martin Dittler am Montag auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten mit. Die Gemeinde gehe davon aus, dass bis dahin weitgehend alles fertig sein werde, schrieb Dittler in einer E-Mail. Dabei geht es um den Bereich, der in den im Oktober eröffneten Kreisverkehr an der Kreuzung zwischen der Schwarzwald-, Linden- und Hugo-Römpler-Straße führt.