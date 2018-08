Schömberg Höhere Verkehrsbelastung durch Schömberg registriert

"Überhöhte Geschwindigkeit zählt in Deutschland zu den Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Um dem entgegenzuwirken und die Verkehrssicherheit im Kreis zu erhöhen, erprobt das Landratsamt Calw derzeit eine sogenannte semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage", teilte Härtel auf Nachfrage mit. "Diese ist in einem kompakten Kleinanhänger fest verbaut, gegen Diebstahl und Vandalismus geschützt und kann sowohl zeitlich als auch räumlich flexibel eingesetzt werden", erklärt Härtel. Mit ihr könne die Geschwindigkeit rund um die Uhr überwacht werden, so die Pressesprecherin des Landratsamtes. Eine semistationäre Messanlage arbeite mehrere Tage völlig autark, fügte sie hinzu. "Durch das Fahrwerk und eine Fernbedienung kann der Anhänger genau in die vorgesehene Position am Messplatz gebracht und abgesenkt werden", erklärt Härtel über die Funktionsweise: "Die Messdaten werden gespeichert und anschließend im Landratsamt ausgewertet."

Intensivere Überwachung

Das technische Innenleben des Anhängers habe sich bereits bewährt, sagt Härtel zur Technik. Es entspreche den im Kreisgebiet verteilten stationären Geschwindigkeitsmessanlagen, die als Säulen fest am Straßenrand stünden. "Die Anlage kann auch an Stellen eingesetzt werden, an denen die Verkehrsbelastung zum Beispiel durch Umleitungen zeitweise angestiegen ist, ohne dass bauliche Maßnahmen nötig werden", macht Härtel deutlich. Die Anlage kombiniere also die Vorzüge mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung in einem Produkt. Es biete so die Chance, die Geschwindigkeitsüberwachung zu intensivieren und so die Verkehrssicherheit zu steigern.