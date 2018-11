Schömberg Grünes Licht für Tempo 40 in Ortsdurchfahrt

. Die Mitteilung des Landratsamtes Calw hat Schömbergs Hauptamtsleiterin Lea Miene in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates bekannt gegeben. Demnach wird die Geschwindigkeit auf der Ortsdurchfahrt zwischen dem Fußgängerüberweg an der Einmündung in den Dr.-Schröder-Weg (Liebenzeller Straße) und dem Zebrastreifen an der Einmündung in die Uhlandstraße (Bergstraße) auf 40 Kilometer pro Stunde beschränkt.

Auf Anregung des Gemeinderates habe die Schömberger Verwaltung einen entsprechenden Antrag beim Landratsamt in Calw gestellt, sagte Schömbergs stellvertretende Hauptamtsleiterin Katrin Strauch am Mittwoch auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Überzeugt habe das Argument, dass Schömberg ein Kurort sei und an der Straße Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Geschäfte liegen würden. Das Landratsamt Calw sei für die Überwachung der Geschwindigkeitsbeschränkung zuständig, so Strauch.

Zeitplan steht noch nicht fest