Schömberg Große Nikolausstatue ziert die neue Kapelle

Ein weiterer Blickfang in dem Kirchlein ist eine St.-Nikolaus-Statue, über der ein kleines Rundfenster angebracht ist. Dieses zeigt eine weiße Taube auf gelbem Grund, die den Heiligen Geist symbolisiert.

Die Statue des heiligen Nikolaus als Schutzpatron der Kinder werden vier Kinderfiguren umrahmen. Gefertigt wurden alle Figuren von Eckhart und Harald Koch, die Bemalung hat Speck übernommen.

Nun soll noch eine Fotovoltaikanlage erstellt werden, die Strom für die automatische Schließanlage und die Innenbeleuchtung liefern wird. Die Kapelle, so ist geplant, soll während der Wandersaison täglich offen stehen, "weil jeden Tag auf dem Erlebnistreff Oberhohenberg und auf dem Albsteig Tuttlingen-Donauwörth Leute unterwegs sind", wie Speck betont.

Im Türmchen der Nikolauskapelle hängt eine besondere Glocke. Sie wurde 1663 gegossen und läutete schon in der ehemaligen St. Nikolauskapelle. Als diese 1815 abgerissen wurde, ging die Glocke an die Kirchengemeinde Deilingen-Delkhofen. Dort hing sie jahrelang im alten Turm und wurde von Hand geläutet. Nach der 1200-Jahr-Feier wurde sie auf dem Dachboden der Kirche gelagert. Da ihre Herkunft bekannt war, wurde beschlossen, sie an ihren ursprünglichen Platz zu bringen. Die beiden katholischen Kirchengemeinden schlossen einen Leihvertrag. Nun darf sie wieder in der Kapelle ihren Dienst tun, getreu der Inschrift "Das Glegel geherdt auf Sanct Nicolaus. Martin Seifridt in Deigen, Vogt und Kirchenpfleger von Hohenberg 1663". Die Kugel mit Kreuz auf dem Turm wurde von Robert Schnekenburger aus Deilingen geschaffen

Am Sonntag, 27. Mai, wird die Kapelle geweiht. "Ein großes Ereignis für die Kirche in unserer Heimat", heißt es in der Einladung. Im Rahmen einer Messfeier, Beginn 10 Uhr, wird Weihbischof Thomas Maria Renz die Kapelle und den Kreuzweg segnen. Danach ist Gelegenheit zum Mittagessen und zur Begegnung bei der Albvereinshütte. Mitglieder des Sachausschusses sowie die Kirchengemeinderäte von St. Gallus bewirten die Gäste.