Schömberg "Gottes Schönheit in großer Vielfalt"

Schömberg. Die Projektgruppe zu diesem Thema hat befunden, dass eine Ausstellung das Richtige wäre, um die Dringlichkeit des Ausbaus des Zentrums bewusst zu machen. "Mindestens zwei Mal im Monat kommen wir hier während des Gottesdiensts an unsere Kapazitätsgrenzen", berichtet Kröger: "Wir brauchen in Schömberg, wo was aufbricht, wo Interesse da ist, mehr Raum." Für ihn zeigt die Ausstellung die Vielfalt, in der Gottes Schönheit in Erscheinung trete. Zum Gemeindekalender hat der Pfarrer selbst Kunstwerke beigetragen. Damit ist er einer der Künstler der Ausstellung.

Heike Ilchmann-Ruggaber ist Mitglied der Projektgruppe, die sich mit dem Ausbau des Zentrums beschäftigt, und hat die Ausstellung maßgeblich voran getrieben. Sie malt schon lange, hat sich aber erst vor sieben Jahren der Religion zugewandt. "Als ich zum Glauben gefunden habe, hatte ich anfangs keine Ideen, was ich malen sollte", erinnert sie sich: "Dann habe ich gebetet und eins kam zum anderen. Die Ideen werden mir geschenkt."

Eines ihrer Ausstellungsstücke sind bunte, in einem Kreis angeordnete Garnrollen, die sich in einem Wirrwarr begegnen. Ilchmann-Ruggaber sagt: "Im ersten Moment denkt man sich vielleicht: Was hat Garn mit dem Glauben zu tun? Im Zentrum steht das Durcheinander. Das ist, wie wir Menschen die Welt wahrnehmen. Dahinter steht aber die göttliche Ordnung."