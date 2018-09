Schömberg Gemütszustände farblich darstellen

Schömberg. Die Holzschneider Werner Noske aus Maisenbach und Udo Würtenberger aus Berlin zeigen in der Galerie der Gemeinde Schömberg im Haus Bühler eine Ausstellung über ihre Werke. Am Sonntag, 7. Oktober, wird die Schau um 11 Uhr eröffnet. Sie ist bis 4. November an den Sonntagen zwischen 14 und 17 Uhr zu sehen.