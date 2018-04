Schömberg Gemeinde soll Sporthalle bekommen

Der Gemeinderat jedenfalls lässt jetzt den Bedarf ermitteln. Außerdem soll ein möglicher Standort gefunden und ein Finanzierungsplan aufgestellt werden. Einen entsprechenden Beschluss hat das Gremium in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig gefasst.

Gemeinderat Joachim Zillinger hatte den Bau einer Sporthalle bei der Verabschiedung der Haushalte für 2018 und 2019 bei der Sitzung im Januar ins Spiel gebracht. Im Namen der CDU-Fraktion stellte er den Antrag, den Bau einer Sporthalle zu untersuchen.

"Der Wunsch existiert bei allen Bevölkerungsschichten", sagte Zillinger in der Sitzung am Dienstagabend. Er argumentierte, dass sich die Haushaltslage verbessert habe. Mit einer solchen Sporthalle werde die Vereinsarbeit gestärkt. Er machte sich für eine solide Finanzierung stark. Zillinger zeigte sich davon überzeugt, dass die Gemeinde Schömberg sowohl den geplanten Aussichtsturm in Oberlengenhardt als auch eine Sporthalle finanziell schultern könne.