Schömberg Fulminantes Finale

Der Bieselsberger Binokel-Chef Georg "Schorsch" Mitschele gab bei der Siegerehrung nach Mitternacht stolze 33 Preise aus. Über den Tagessieg freute sich Markus Starke aus Schömberg mit 6765 Punkten vor Sascha Renz (Oberschwandorf, 6725 Punkte), Albrecht Hofer (Hessigheim, 6399 Punkte), Lokalmatador Georg Mitschele (6341 Punkte) und Hermann Kallis aus Alzenberg (6260 Punkte).

"Die ›Schwarze Wurst‹ für das Schlusslicht geht heute an Else Schwender aus Königsbach, damit hat sich auch deren Anreise gelohnt", so Mitschele zum Abschluss der Siegerehrung.

Auffallend war der große Umkreis, aus dem die Binokelfreunde angereist waren. "Wir hatten eine gute Presse zu der Veranstaltung", lobte Klaus Kaufhold.

Der Vorsitzende der Schwarzenberger Kleintierzüchter kam noch am Abend mit seinen Kollegen Doris Hammann (Kleintierzüchter Oberkollbach), Fritz Steininger (TV Maisenbach-Zainen) und Georg Mitschele (Binokelfreunde Bieselsberg) überein, die Spielserie in dieser Form auch 2018/19 fortzusetzen.