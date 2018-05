Schömberg. Das bislang größte Bauprojekt der Stadt Schömberg mit einem geplanten Investitionsvolumen von 3,1 Millionen Euro kommt voran. Beim neuen Feuerwehrgerätehaus auf dem ehemaligen Selle-Areal sind nun die Ausmaße der neuen Fahrzeughalle sichtbar. Die Betonwände für das Bauwerk stehen. Nach Angaben von Stadtbaumeisterin Anke Holtz liegen die Arbeiten im Plan: "Es läuft", sagt sie. Und Bürgermeister Karl-Josef Sprenger ergänzt: "Auch hinsichtlich des Kostenplans sieht es gut aus. Wir liegen im Rahmen der bisherigen Kostenberechnungen." Demnächst steht die Vergabe weiterer größerer Gewerke wie Flachdach, Fenster und Fassade an. Im ehemaligen Selle-Gebäude sind laut Holtz die Wände neu gezogen, die Durchbrüche gemacht: "Der Rohbau ist fertig." Als nächstes stünden die Gewerke Sanitär und Heizung an. Das neue Gerätehaus soll laut Sprenger im Herbst in Betrieb gehen.