Schömberg Erscheinungsbild eines Ortes am wichtigsten

Noch viel konsequenter als in Österreich werde in Südtirol dieses Konzept verwirklicht, so Klotz. Dort würden Höchstpreise gefordert. Die Anbieter hätten eine sensationelle Auslastung. Neben Top-Hotels besitze Südtirol inzwischen eine hochwertige Mischung aus Einzelhandel und Gastronomie. Das Preisniveau sei doppelt so hoch wie in Österreich. Bei Deutschlands südlichem Nachbarn wiederum liege es 30 bis 40 Prozent über dem von Bayern, rechnet der Bad Reichenhaller vor.