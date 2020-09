Schömberg "Engagierte Bürger" suchen Bürgermeister-Kandidaten

Auch wenn die Bürgermeisterwahl in Schömberg erst im kommenden Frühling stattfinden wird, hat der Wahlkampf schon begonnen. Wie berichtet, sucht eine "Interessengemeinschaft engagierter Bürger" Gegenkandidaten für Bürgermeister Karl-Josef Sprenger, der seine Kandidatur bereits vor längerer Zeit bekanntgegeben hat. Sprenger strebt in Schömberg seine dritte Amtszeit an.