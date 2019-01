Schömberg Ein Rückblick mit "Freude und Demut"

"Ein Verein kann nur dann überleben, wenn es Menschen gibt, die für die Gemeinschaft uneigennützig Arbeiten verrichten und ihre Freizeit hierfür opfern." Das sagte der Vorsitzende Felix Rieger zu Beginn der Versammlung. Wie gut das bei den Musikern funktioniert, zeigte ein Rückblick auf das Wertungsspiel 2018. Nach 14 Jahren trat die Stadtkapelle erstmals wieder vor eine Fachjury in der Kategorie "Höchststufe" – und erreichte das Ergebnis "hervorragend". Bürgermeister Karl-Josef Sprenger betitelte 2018 auch deshalb als "herausragendes Jahr.

Weniger herausragend fielen die Finanzen aus. Investitionen in die Festtags- und Fasnetsuniformen sowie das Wertungsspiel machten sich bemerkbar. Das will der Verein dieses Jahr zu ändern: "Wenn wir weiterhin schöne Ausflüge, eine hoch qualifizierte musikalische Leitung und sehr erfolgreiche, aber eben auch teure Wettbewerbe ermöglichen wollen, sind wir auf weitere Einnahmequellen angewiesen, um nicht, wie in diesem Jahr, mit einem Minus abzuschließen", erklärte Felix Rieger.

Dirigent Thomas Scheiflinger schaute "mit großer Freude und Demut" auf das vergangene Jahr zurück. Für 2019 hielt er fest: "Auch bei der Fasnet geht es nicht um ›noch lauter und noch höher‹, sondern man kann auch in diesem Bereich gepflegte Musik machen."