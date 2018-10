Schömberg Deckschicht und Kreisel in einem Zug

Schömberg. Die Gemeinde will 2019 mit dem Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung zwischen der Liebenzeller Straße sowie der Schwarzwaldstraße an der evangelischen Kirche den Verkehr entzerren. Außerdem soll dadurch die "Neue Mitte" besser erschlossen werden. Dort lässt die Firmengruppe Krause aus Bayreuth zwei Märkte bauen. Darüber hinaus sind Plätze für Pflege und Betreutes Wohnen geplant.

Zudem lässt das Regierungspräsidium im nächsten Jahr die Schwarzwaldstraße (Landesstraße 346) auf Vordermann bringen.

Irene Feilhauer, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe, teilte am Freitag auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit, dass es vor Kurzem ein Abstimmungsgespräch zwischen dem Regierungspräsidium Karlsruhe, der Gemeinde Schömberg sowie einem Ingenieurbüro gegeben habe. Die beteiligten Projektpartner seien übereingekommen, die Sanierung der Schwarzwaldstraße sowie den Bau des Kreisverkehrs unter der Federführung der Gemeinde Schömberg gemeinsam auszuschreiben. Zunächst war vorgesehen, dass mit der Sanierung der Schwarzwaldstraße begonnen und der Kreisverkehr in den Sommerferien gebaut wird. Nach der neuen Planung wolle man alles aufeinander abstimmen, so Feilhauer.