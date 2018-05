Schömberg Das Jubiläum schon fest im Blick

Der Empfang fand in der Pfarrscheuer in Ratshausen statt, was sich in Anbetracht des regnerischen Wetters als günstig erwies. Die Bewirtung erfolgte durch die Feuerwehr im Rahmen ihres traditionellen Fests.

Am nächsten Tag stand eine Fahrt in den Schwarzwald mit Besuch der Glasbläserei Dorotheenhütte in Hausach auf dem Programm. Es gab eine Führung. Die Glasbläserei ist die letzte im Schwarzwald. Alle Teilnehmer waren angetan von der Vorführung. Zwei der Besucher durften selbst Hand bei der Herstellung einer Vase anlegen. Die umfangreiche Ausstellung wurde besichtigt und auch einige gläserne Fliegenfänger wurden erworben.

Auch vom oberhalb von Hausach gelegenen Käppelehof mit seiner wundervollen Aussicht und den Vogtsbauernhöfen mit den typischen Schwarzwaldhöfen waren die Teilnehmer begeistert.