Schömberg Bahnhof wird zur Frühstückspension

Die Sanierung und der Umbau des alten Bahnhofs soll in enger Absprache mit der Baudenkmalpflege vonstatten gehen, führte Jens Schlawin in der Sitzung des Gemeinderats aus. Der selbstständige Schreinermeister und seine Frau wohnen in Dormettingen und haben dort in ihrem Haus, in der ehemaligen Schule, bereits eine Ferienwohnung eingerichtet, die sehr gut gebucht werde. "Es macht uns Freude und Spaß, Gäste aus aller Welt zu begrüßen", betonte er. Mit der Frühstückspension im Bahnhof "wollen wir etwas für die Stadt und für die Region tun, sagte Schlawin, der überzeugt davon ist, dass die Pension gut angenommen wird.

"Wir wollen mit der Einrichtung an die ehemalige Nutzung des Bahnhofs erinnern", sagte Schlawin, der seit 25 Jahren Mitglied im Schwäbischen Eisenbahnverein ist. So plant das Ehepaar, die Frühstücksnischen in Form von Zugabteilen zu gestalten, die Nasszellen sollen einem "halben Gepäckwagen" nachempfunden werden. Zum "Bahnhofs-Ambiente" sollen auch Paletten- und Kistenmöbel beitragen.