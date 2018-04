Schömberg Aussichtsturm: Suche nach Alternativen

Der Großteil der Kritik, die auch in Leserbriefen an unsere Zeitung geäußert wurde, habe sich auf die Kosten von 2,7 Millionen Euro und auf den Standort "Am Zollernblick" bezogen. Dort sei mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Zudem sehen die Kritiker die Einwohnerschaft übergangen und fordern einen Bürgerentscheid.