Schömberg Auch "Freiheits-Chor" wird erklingen

Schömberg. 175 Jahre alt ist der Liederkranz geworden. Das Jubiläum ist bereits am 22. April mit einem Festakt gefeiert worden. Am 23. Juni hatten die Sänger unter dem Vorsitzenden Johann Steiner beim Landesmusikfest in Lahr von Ministerpräsident Winfried Kretschamnn die Konradin-Kreutzer-Medalle erhalten, eine der höchsten Auszeichnungen für einen kulturtreibenden Vereine.

Nach dem zweitägigen Ausflug an den Comer See steht nun zum krönenden Abschluss des ereignisreichen Jahrs das Jubiläumskonuzert mit dem Kirchenchor Schömberg unter Leitung von Stephanie Simon, dem örtlichen Missionschor mit Leiter Jerome Schempp sowie der Stadtkapelle mit Dirigent Thomas Scheiflinger auf dem Programm.

Da die beteiligten Vereine dem Liederkranz mit ihrem Auftritt bei diesem Konzert jeweils ein musikalisches Geschenk zum Jubiläum überreichen wollen, werden die geplanten Vorträge im Programm nicht aufgelistet. "Einfach mal was anderes", heißt es beim Veranstalter.