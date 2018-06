Schömberg 26-Jährige bei Reitunfall schwer verletzt

Der Unfallort befand sich am schlecht befahrbaren Waldrand. So konnte zwar das Notarztfahrzeug bis zur Patientin vorfahren, nicht aber der Rettungswagen. Mit dem allradbetriebenen Fahrzeug der Bergwacht Rottweil war es möglich, die Reiterin zum rund 300 Meter entfernten RTW zu fahren, der die junge Frau in eine Klinik brachte.