1 Eine 78-jährige Villingerin wurde Ziel eines Betrugsversuchs. (Symbolfoto) Foto: Riesterer

Eine Kriminelle hat am Mittwoch gegen 9.30 Uhr erfolglos versucht, eine 78-Jährige aus Villingen mit einem Schockanruf um ihr Erspartes zu bringen.















VS-Villingen - Die Unbekannte rief die 78-Jährige an und gab sich weinend als ihre Tochter aus, die einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Das Telefonat übernahm dann ein angeblicher "Rechtsanwalt Brand", der eine Kaution für die Tochter in Höhe von 100.000 Euro forderte. Als die Angerufene nach einer Rückrufnummer fragte, legten die Betrüger auf, sodass es zu keinem finanziellen Schaden kam.

Die Polizei warnt immer wieder vor den wiederkehrenden Anrufen durch Trickbetrüger, die sich als Polizeibeamte, Mitarbeiter von Computerfirmen oder, wie in diesem Fall, als Familienangehörige am Telefon ausgeben und so versuchen, an das Geld der Angerufenen zu gelangen.

Tipps, wie man sich davor schützen kann, finden sich bei allen Polizeidienststellen oder auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention.