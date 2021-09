2 Diese Aufnahme zeigt die Verletzungen von Tina Fien, als diese nach der Hundeattacke im Krankenhaus mit fünf Stichen genäht wurden. Foto: Fien

Es sind nur ein paar Minuten, die das Leben von Tina Fien und ihrer Familie nachhaltig verändern. Jetzt schildert die 31-Jährige Grüningerin die Attacke am Donnerstag, 22. Juli. Denn an diesem Tag sei sie von einem Nachbarshund gebissen worden – unvermittelt und brutal.

Donaueschingen-Grüningen - "Das war morgens gegen zehn vor 8 Uhr. Ich wollte meine Kinder in den Kindergarten bringen", berichtet sie. Auf der Seite ihres Hauses gibt es keinen Gehweg, also weicht Fien mit ihren beiden Kindern wie gewohnt auf den gegenüberliegenden Bürgersteig aus. Nahe dieses Grundstücks – nicht von einem Zaun umgeben – folgt dann ganz plötzlich ein absoluter Schockmoment. "Meine Kinder waren circa zwei Schritte vor mir, als die Haustüre aufgeht und – so schnell konnten wir gar nicht schauen – der Hund rausgeschossen kommt", erinnert sich Fien.

