Schock in einem Heim in Schwenningen. Ein Pfleger steht im Verdacht, eine ältere Bewohnerin vergewaltigt zu haben. Der Mann wurde festgenommen, die Ermittlungen laufen.

Es handelt sich um einen schwerwiegenden Vorwurf, der nun ans Tageslicht kommt. In einem Pflegeheim in Schwenningen soll es zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Entsprechende Informationen unserer Redaktion bestätigt nun das Polizeipräsidium Konstanz auf Anfrage.

„Den Übergriff eines Pflegehelfers in einem VS-Pflegeheim können wir bestätigen, der Vorfall datiert auf Mitte August“, so Polizeisprecher Jörg Kluge auf Anfrage unserer Redaktion. Bei dem Opfer soll es sich offenbar um eine wehrlose ältere und zudem behinderte Bewohnerin handeln.

Unsere Redaktion erfuhr, wurde der Pfleger bei der Tat in flagranti erwischt – woraufhin man die Polizei alarmierte. Wie Kluge erklärt, haben das Kriminalkommissariat Villingen sowie die Staatsanwaltschaft Konstanz in der Folge die Ermittlungen aufgenommen. „Wir ermitteln wegen des Verdachts einer Vergewaltigung“, so Kluge.

Der Mann wurde schließlich in Folge der Ermittlungen – offenbar, nachdem sich der Verdacht gegen ihn erhärtet hatte – festgenommen. Die Festnahme sei laut Angaben des Polizeisprecher am Donnerstag erfolgt. In der Folge habe man auch seine Wohnung durchsucht. Kluge: „Er wurde heute (Anmerkung d.Red.: Freitag) einem Haftrichter beim Amtsgericht Villingen vorgeführt, der die Haft anordnete, und sitzt jetzt in einer JVA in Untersuchungshaft.“

Ermittler nennen keine weiteren Details

Weitere Details könne man wie üblich „aus ermittlungstechnischen Gründen zum laufenden Verfahren nicht nennen“. Die Ermittlungsbehörden wollen sich am Freitag mit einer gemeinsamen Pressemitteilung an die Öffentlichkeit wenden, weitere Details sollen dort aber nicht genannt werden.