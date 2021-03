2 Nach 15 Minuten werden die Tests genau untersucht, bevor der Getestete sein Ergebnis mitgeteilt bekommt. Foto: Zelenjuk

Wie in vielen anderen Gemeinden ist auch in Rottweil am Montag das kommunale Testzentrum in Betrieb gegangen. Der Sonnensaal des Kapuziners bot viel Platz, das siebenköpfige Team vom DRK-Ortsverein war am Start, die Test-Kits und die Schutzkleidung vorbereitet. Doch der große Ansturm blieb aus.

Rottweil - Lediglich acht Personen bildeten kurz vor 18 Uhr eine übersichtliche Schlange am Kapuziner. Im Unterschied zu einigen anderen Kommunen, wo am ersten Tag an die 40 Personen die Möglichkeit zum Testen nutzten, war der Start in Rottweil eher verhalten.

Negatives Testergebnis für körpernahe Dienstleistung notwendig

Der Ablauf war von den DRK-Ehrenamtlichen genau organisiert: Jeder, der ankam, füllte ein Formular aus. Name und Adresse mussten angegeben werden – für den Fall, dass das Ergebnis positiv ausfällt. Dann muss das Gesundheitsamt informiert werden.

Bereits um 18.06 Uhr brachte der erste Mann den Abstrich hinter sich. Zwei DRK-Helferinnen nahmen die Tests vor, eine dritte Abstrichstelle konnte bei Bedarf dazukommen – das war am Montag allerdings nicht notwendig.

Die im Kapuziner angebotenen Schnelltests sind freiwillig und kostenfrei. Doch warum lässt man sich überhaupt testen? Einige Rottweiler gaben zu, dass sie einen aktuellen negativen Test für die körpernahe Dienstleistung brauchen. Dafür nahmen sie das etwas unangenehme Gefühl beim Abstrich in Kauf. "Das ist es mir wert", sagte etwa eine Frau.

Keine Terminvereinbarung notwendig

15 Minuten nach dem Abstrich wurden die Tests genau untersucht – und die Helfer konnten Entwarnung geben. Nun bleibt es abzuwarten, wie die Nachfrage an den kommenden Terminen sein wird.

"Vielleicht verteilt es sich, und die Menschen kommen mittwochs, freitags oder samstags", meint Manfred Lenz vom DRK-Ortsverband. Geplant ist, dass das Rottweiler Schnelltestzentrum im Sonnensaal des Kapuziners mindestens in den nächsten drei Wochen mit je vier Terminen am Start ist.

Für den Test ist keine Terminvereinbarung erforderlich. Abgestrichen wird montags, mittwochs und freitags jeweils von 18 bis 20 Uhr sowie samstagvormittags von 7.30 bis 10 Uhr.