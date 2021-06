1 Die Eislaufhalle dient noch an diesem Dienstag als Schnelltestzentrum. Dann wird der Betrieb als Testzentrum vorläufig eingestellt. Foto: Heiko Klumpp

Die niedrige Inzidenz hat erneut weitere Öffnungsschritte ermöglicht. Dadurch entfällt die Testpflicht für die meisten Einrichtungen und Aktivitäten.

Baiersbronn - Darauf reagiert die Gemeinde Baiersbronn mit der Schließung des Testzentrums in der Eishalle. Am Montag ist die neugefasste Coronaverordnung des Landes in Kraft getreten. Bereits am Samstag hat das Landratsamt deshalb die Feststellung getroffen, dass im Kreis die Regelungen der Öffnungsstufe eins gelten, da die maßgebliche Sieben-Tage-Inzidenz von zehn an mehr als fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wurde.

Analog zu den weiteren Öffnungsschritten schließt deshalb das Testzentrum Eislaufhalle vorläufig seine Pforten am Mittwoch, 30. Juni, heißt es weiter in einer Mitteilung der Gemeinde. Sollte sich ein erneuter Bedarf ergeben, könne das Angebot reaktiviert werden. Am Dienstag sind noch Testungen zwischen 16 und 18 Uhr möglich. Weiterhin besteht die Möglichkeit, über www.schnelltest-baiersbronn.de einen Testtermin zu bekommen. Am Wochenende gibt es wie gewohnt Termine bei der HG Health GmbH in Obertal, an den Vormittagen werktags unter anderem bei verschiedenen Apotheken oder den Ärzten am Spritzenhaus und am Reichenbach.