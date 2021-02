Schmotziger in Rottweil Polizei ist trotz bisher ruhiger Lage präsent

Vernuft siegt

Es zeige sich, so Haug, dass die Aufklärung vorab – auch mit Briefen an die Eltern – Wirkung zeige. Zudem helfe natürlich der in diesem Jahr stattfindene Fernunterricht, der online ablaufe und bei dem die Schüler auch nicht so einfach fehlen könnten. Man sei froh, so Haug bei der Zwischenstandsmeldung, "dass die Vernuft siegt".

Für etwas Farbe im Geschehen sorgen immerhin vereinzelt verkleidete Passanten. "Das ist für die seelische Geundheit, die ist auch wichtig", sagt eine Frau, die von oben bis unten in fröhlichem Schwarz-Gelb kostümiert durch die Innenstadt bummelt. Alle Menschen, denen sie begnege, würden lächeln, freut sie sich. Und in der Tat macht ihr Anblick gleich gute Laune – an diesem seltsam trostlosen Schmotzigen.