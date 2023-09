Warum der Sonne-Wirt so sauer auf Graffiti-Sprayer ist

Schmierereien in Sulz

1 Graffiti wie auf dieser Parkbank hat Uli Sangals in Sulz reihenweise eigenhändig entfernt. Das sei aber eine einmalige Aktion gewesen, sagt er. Foto: Günther

Er hat sogar zu Eimer und Putzlappen gegriffen, um Parkbänke in Sulz von Graffiti zu befreien. Dem früheren Wirt der Gaststätte „Sonne-Post“, Uli Sangals, tun die vielen Schmierereien in der Stadt beinahe körperlich weh. Der Grund: Heimatliebe.











Wieso kennt Ulrich Sangals jedes Graffiti in Sulz? Der 73-Jährige reagiert mit Achselzucken. „Man kommt mal hier hin, mal da hin“, sagt er, „dann nimmt man das wahr“. Geht man mit ihm durch die Straßen, weist er noch auf die kleinsten Striche hin, die jemand hinterlassen hat, auf winzige Aufkleber an Laternenpfählen, oder er registriert erstaunt: „Da haben sie jetzt was überpinselt.“