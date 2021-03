90-Jährige aus Heumaden will Jugendliche ermutigen

1 Marie Keim ist heute 90 Jahre alt. Sie möchte jungen Menschen Mut machen. Foto: Parage

Die Corona-Pandemie stellt nicht zuletzt für junge Menschen eine große Belastung dar. Marie Keim möchte ihnen Mut machen. Die Heumadenerin wurde am 8. März 90 Jahre alt, hat in ihrem langen Leben schon viel erlebt – auch viel Schlimmes, vor allem während des Kriegs, als sie selbst jung war. Sie sagt: "Man kann auch durch solche Zeiten kommen."

Calw-Heumaden - 1931 geboren, ist Marie Keim ein Kriegskind. Als sie ein junges Mädchen war, war alles anders als heute, schreibt sie in einem Brief an unsere Redaktion: "Es war SCHLIMMER."

