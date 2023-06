1 Timo Bastian steht aushilfsweise hinter der Theke der Bäckerei Kiefer in Kippenheim. Die Filiale ist eine der wenigen Möglichkeiten, zentral in Kippenheim an Lebensmittel zu kommen. Einige Orts-Check-Teilnehmer wünschen sich ein breiteres Angebot. Foto: Köhler

Mehr Einkaufsmöglichkeiten im Ort, die fußläufig erreichbar sind: Diesen Wunsch äußern einige Kippenheimer Teilnehmer beim Orts-Check. Doch eine Situation wie früher ist eine „romantische Vorstellung“, sagt Bürgermeister Matthias Gutbrod.









Neben der Verkehrssituation ist der Einzelhandel und damit die Einkaufsmöglichkeiten das Thema, das den Kippenheimern am meisten unter den Nägeln brennt: „Die Gemeinde muss eine fußläufige Lebensmittel-Nahversorgung in Kippenheim und Schmieheim wieder herstellen“, schreibt etwa ein Umfrage-Teilnehmer. „Die Gemeinde muss in beiden Ortsteilen für eine fußläufige Lebensmittel-Grundversorgung sorgen“, heißt es fast deckungsgleich an anderer Stelle. Eine Wertung von 3,95 bedeutet für Kippenheim das zweitschlechteste Ergebnis aller Kategorien und vor allem nur Platz elf im Ranking der 13 Kommunen.