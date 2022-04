5 Eine Frohnatur mit unglaublich viel Charme: Beatrice Egli begeistert die Schlager-Fans mit ihrer Natürlichkeit immer wieder aufs Neue. Foto: Engelhardt

Eine Auszeit aus dem Alltag hat Schlagersängerin Beatrice Egli am Samstagabend ihren Gästen in der Volksbankmesse kredenzt. Die Schweizerin nahm ihre Fans dabei mit auf eine Reise durch ihre musikalische Welt.















Balingen - Der Schnee ist am Wochenende zurück, auch am Samstagabend rieseln die Flocken langsam zur Erde, als die Besucher des Egli-Konzerts zur Primetime Richtung Volksbankmesse pilgern. Die Corona-Bestimmungen machen am Halleneingang eine genaue Kontrolle notwendig, schnell bildet sich eine lange Schlange, die fast bis zum Rand des Messegeländes anwächst. Die Schlagerfans nehmen es sportlich, für viele ist es das erste Konzert nach einer gefühlten Ewigkeit. So wie für Karin und ihre beiden Freundinnen: "Es ist so schön, endlich mal wieder so richtig ausgehen und ein Konzert genießen zu können."

Schlager ist für das Trio dabei mehr als nur Musik, es ist ein Lebensgefühl. Das hat auch schon die kleine Melia gepackt. Sie ist zusammen mit ihrer Familie aus Grosselfingen gekommen. Welches ihr Lieblingslied von Beatrice Egli ist? "Alle!", sagt sie und lacht. Für sie und ihren Bruder sei es das erste Konzert überhaupt, sagt ihr Vater – und die beiden Kinder strahlen, rutschen auf ihren Stühlen hin und her und können es kaum erwarten, dass es endlich losgeht.

Schillerndes Outfit

Und dann ist es soweit, kurz nach 20 Uhr gehen die Lichter im Saal aus, und der Spot fällt auf Beatrice Egli. Mit ihrem unverkennbaren Lächeln betritt sie die Bühne, ihr Outfit: bunt, schillernd und Lebensfreude ausstrahlend. Eine Aufwärmphase braucht die Schweizerin nicht, sie und ihre Musiker legen gleich richtig los. Positive Energie pur. "Als ich heute in diese Halle kam, habe ich gedacht, ganz schön kalt", sagt die 33-Jährige und lacht: "Aber ihr habt sie eingeheizt." Sie erzählt von der schweren Zeit während der Corona-Pandemie, wie es ihr und vielen anderen Künstlern ging: "Danke, dass ihr uns wieder unsere Bühne geschenkt habt und hier seid."

Selbstvertrauen als Message

"Du bist alles, was du brauchst im Leben" – mit dieser Liedzeile eröffnet Beatrice Egli am Samstag ihr Gastspiel in Balingen. Eine Botschaft, die sie ihren Fans immer wieder in ihren Liedern näherbringt. Glaube an dich selbst, verwirkliche deine Träume. Das hat die mittlerweile 33-Jährige eindrucksvoll selbst geschafft. Sie ist eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands, und das nicht von ungefähr.

Als ein neuer Schlagerstern aufging

Als sich Beatrice Egli 2013 Runde für Runde durch die Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" kämpfte und schließlich vom Fernsehpublikum zur Siegerin der zehnten Staffel gekürt wurde, überzeugte sie bereits mit ihrer Natürlichkeit. Kurze Zeit später war sie dann auch auf den Bühnen im Land zu sehen, unter anderem in Calw, wo sie gemeinsam mit anderen ehemaligen DSDS-Stars- und Sternchen auf dem Marktplatz so richtig abrockte – und zeigte, dass ihre natürliche Art echt ist und auch vom Live-Publikum geschätzt wird. Der Beginn einer bemerkenswerten Karriere. Denn während so mancher DSDS-Star keine besonders lange Halbwertszeit hatte, ist Beatrice Egli immer noch da – und zwar besser und erfolgreicher denn je.

Mit Charme zum Erfolg

Die Sympathien des Publikums braucht sich die quirlige Sängerin auch am Wochenende in Balingen nicht hart erarbeiten, mit ihrem Charme hat sie die Herzen im Sturm erobert und lädt ein, "dass wir uns einfach mal einen kurzen Moment hier eine eigene Welt bunt machen und schön machen können." Sie freue sich so, dass die Besucher sich Zeit genommen und die Lust hätten, gemeinsam mit ihr kurz in ihre musikalische Welt abzutauchen: "Ich freue mich auf einen wunderschönen Abend gemeinsam mit euch."

Sie mahnt aber auch, die Augen vor den Problemen in der Welt nicht zu verschließen, aber manchmal tue es einfach gut, loszulassen für einen Moment. "Vielen Dank für die Energie", sagt sie und schiebt hinterher, wie sie die Zeit, als ihre Tour aufgrund Corona verschoben werden musste, genutzt hat: "Ich bin letztes Jahr auf den höchsten Berg der Schweiz gestiegen, aufs Matterhorn." So leitet sie gekonnt und mit einer bemerkenswerten Leichtigkeit von einem Song zum nächsten über, erzählt aus ihrem Leben und ihrer Welt.

Mit "Ewige Freundschaft" in die eisige Nacht

"Wir werden aber nicht nur feiern, sondern ich nehme euch mit auf Reisen", verspricht sie mit Blick auf ihren nächsten Song "Terra Australia". "Ich reise unglaublich gerne", sagt die Schlagersängerin und wird dann allerdings etwas ernster: "Die allergrößte Reise habe ich zu mir selbst gemacht."

Songs wie "Herz an", "Wir leben laut", "La Le Li" und "Dann tanz ich halt allein", "Samstagabend", "Rock mis Härz" und "Verboten gut" folgen, gefeiert und getanzt wird dabei nicht nur auf der Bühne, sondern auch davor. Nur bei Titeln wie "Où es-tu?", den sie in Balingen erstmals in dieser Art auf Französisch singe, kommt das Energiebündel aus der Schweiz etwas zur Ruhe. Ein lauschiger und zugleich temperamentvoller Abend in Balingen, der mit "Ewige Freundschaft" viel zu früh zu Ende geht.