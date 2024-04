1 Elton hört bei „Schlag den Star“ auf. (Archivbild) Foto: IMAGO/Christian Schroedter/IMAGO/Christian Schroedter

Nach acht Jahren „Schlag den Star“ ist für Moderator Elton Schluss – und mit Matthias Opdenhövel kehrt ein alter Bekannter zurück: „Ich kann es kaum erwarten, nach 13 Jahren wieder in meinem alten Wohnzimmer zu stehen.“









Wechsel bei der ProSieben-Wettkampfshow „Schlag den Star“: Matthias Opdenhövel kehrt nach 13 Jahren zurück und wird wieder Moderator. Er löst zum 1. Juni seinen Kollegen Elton ab. Schon von 2006 bis 2011 hatte der Kölner Opdenhövel „Schlag den Raab“ und 2010 auch „Schlag den Star“ moderiert. ProSieben zitierte den 53-Jährigen am Mittwoch in einer Mitteilung: „Es ist mir eine Ehre und ein Heimkommen zugleich. Ich kann es kaum erwarten, nach 13 Jahren wieder in meinem alten Wohnzimmer zu stehen und freue mich auf alle prominenten Paarungen und verrückten Spiele.“ Zuletzt hatte Elton (ebenfalls 53) acht Jahre lang „Schlag den Star“ moderiert.