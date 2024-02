Schlägerei in Zimmern

1 Bei einer Schlägerei unter Jugendlichen sind zwei Beteiligte verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: Gambarini

Nach einer Schlägerei unter Jugendlichen am Mittwoch im Zimmerner Ortsteil Stetten sucht die Polizei nach Zeugen. Die Hintergründe der Streitigkeiten sind wohl noch unklar.









Laut Polizeibericht kam es am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in der Rathausgasse in Stetten zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren.