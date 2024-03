Schiedsrichter vom TSV Haiterbach: So erlebt Vincent Schöller ein Spiel in der 3. Liga

So erlebt Vincent Schöller ein Spiel in der 3. Liga

1 Die drei Schiedsrichter bei der Seitenwahl (von links): Vincent Schöller, Martin Petersen und Timo Gansloweit Foto: Tim Geideck

Vincent Schöller ist als Schiedsrichter-Assistent in der 3. Liga im Einsatz. Wir haben ihn beim Ostwestfalen-Derby in Bielefeld begleitet.









Sonntagmittag im Steigenberger-Hotel am Bielefelder Hauptbahnhof, vier Stunden vor dem Ostwestfalen-Derby in der 3. Liga zwischen Arminia Bielefeld und dem SC Verl. Vincent Schöller von der Schiedsrichtergruppe Calw sitzt im schwarzen Trainingsanzug in der Lobby und schaut durch die Fensterfront auf den Bahnhofsvorplatz, auf dem sich schon die ersten Fans eingefunden haben. Es wird gelacht, getrunken und die Sonne genossen. Mit 22 600 Zuschauern wird das Stadion annähernd ausverkauft sein – und Vincent Schöller ist einer der beiden Linienrichter.