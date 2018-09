Schenkenzell Verspätung der Bahn trübt die Ausblicke vom Gipfel

Ab Hausach ging es mit der Schwarzwaldbahn in Richtung Allgäu. Insgesamt vier Mal mussten die KSC-Kicker umsteigen, und es kam wie es kommen musste: Erst mit fast zwei Stunden Verspätung kamen die 15 AH-Kicker am Zielbahnhof an. Doch die KSC-Rentner ließen sich ihre gute Stimmung nicht verderben, wie es in einer Mitteilung heißt. Das Begrüßungsgetränk wartete schon in der Dampfbierbrauerei, gleich neben dem Bahnhof.

Nach zwei Runden ging es dann auf den Berg. Mit der Fellhornbahn fuhren die Fußballer auf den Fellhorngipfel und je näher man dem Ziel kam, desto dichter wurde der Nebel. Auf Grund der Verspätung musste eine andere Wanderroute gewählt werden. Auf dem Fellhorngrat, der als eigentlich "aussichtsreicher Höhenweg mit Ausblick auf die Allgäuer Alpen als der wohl schönste Panoramaweg, den das Allgäu und das Kleinwalsertal hat", beschrieben wird, ging es über das Schlappold-Eck zur Schlappold-Alpe und man gönnte sich die verdiente Einkehr mit einem oder zwei Bieren. Danach ging es über den Schlappold-See zur Fellhornbahn-Bergstation und mit der Gondel zurück ins Tal. Nach dem Einchecken in der Unterkunft stärkten sich die Teilnehmer im Hotel Traube in Oberstdorf, und den Abend ließen sie dann bei Live-Musik in der Dampfbierbrauerei ausklingen.

Am Sonntag stand eine Führung bei der Heini-Klopfer-Skiflugschanze an, einer von fünf Flugschanzen weltweit. Die KSC-Kicker hörten "Adi", der die Kicker führte, interessiert und aufmerksam zu und staunten. Mit dem Schrägaufzug ging es zum Schanzentisch und danach auf den Sprungturm. Von dort gab es eine tolle Sicht auf die Allgäuer Berge, das Stillachtal und den Freibergsee – bei herrlichem Wetter, strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen ein tolles Erlebnis.