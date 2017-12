Schenkenzell (lh). Gemeinderätin Brigitte Sum wird am Freitag, 12. Januar, Bernd Heinzelmann als neuen Bürgermeister von Schenkenzell ins Amt verpflichten. Sie wurde hierfür vom Ratsgremium gewählt. Wie Amtsinhaber Thomas Schenk zuvor erklärte, könne für diese Aufgabe nach der Gemeindeordnung grundsätzlich jedes Ratsmitglied gewählt werden. Nach der bisherigen Regelung in Schenkenzell sei immer der dienstälteste Gemeinderat beauftragt worden. Dies seien mit jeweils 23 Amtsjahren Brigitte Sum und Werner Kaufmann, so Schenk. Nachdem Kaufmann freiwillig verzichtete, erklärte sich Sum, zu kandidieren.