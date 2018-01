Schenkenzell Neuer Bürgermeister in Amt eingesetzt

Wie Heinzelmann dankbar erwähnte, hätten ihn sein bisheriger Chef Markus Huber aus Dornhan und Schenk in seiner beruflichen Laufbahn unterstützt und gefördert. Schenk hinterlasse ihm in der Tag ein bestelltes Feld. Das mache es ihm einfacher, sich in der Anfangszeit zu Recht zu finden. Selbst mit Schuhgröße 47 trete er in riesige Fußstapfen. Er werde allerdings eigene Spuren hinterlassen müssen. In den acht Jahren in Schenkenzell habe er erfahren, wie sehr sich Schenk in den Dienst der Gemeinde gestellt habe.

Viele gut gemeinte Ratschläge

Für seinen Start als neuer Bürgermeister von Schenkenzell sei ihm eine gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung und dem Bauhof wichtig und er freue sich darauf. Auch der direkte Kontakt zu den Bürgern gehöre zu den Aufgaben eines Schultes. Die Mitglieder des Ortschafts- und Gemeinderats seien ihm bekannt als sachlich, konstruktiv und mit Herz für die Kommune. In den kommenden acht Jahren gebe es viel zu tun, manches sei durch die Dringlichkeit und des Haushaltsplans 2018 bereits vorgegeben. Da das liebe Geld dabei Grenzen setze, sei es wichtig, mit dem Vorhandenen das Beste daraus zu machen. Alle Erwartungen und Wünsche könnten nicht erfüllt werden, bat Heinzelmann um Verständnis und dankte allen Personen, die den Abend organisiert, gestaltet und umrahmt haben.

Viele gut gemeinte Ratschläge erhielt Heinzelmann von den Grußrednern, die ihn aufforderten, den bei der Wahl erhaltenen Vertrauensvorschuss Stück um Stück einzulösen. Nachdem der Musikverein Schenkenzell mehrmals die Feierlichkeiten mit Beiträgen auflockerte, schickte der Projektchor "Surprise" vom "Frohsinn" Kaltbrunn mit "Your raise me up" und "Halleluja" zum Abschluss nochmals einen musikalischen Hörgenuss ans Publikum.

In Windeseile war die Bestuhlung aufgeräumt und viele Helfer des Turnvereins in Fürstenbergtracht bauten ein kaltes Büfett auf. Bei Häppchen und Getränken wurden noch viele Gespräche bis weit nach Mitternacht geführt.