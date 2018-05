Schenkenzell Kläranlage: Alpirsbach legt Karten auf den Tisch

Unbeantwortet blieb aber, weshalb elf Jahre nichts unternommen worden war. Nachdem Gemeinderat Werner Kaufmann in der April-Sitzung schwere Vorwürfe an die Stadt Alpirsbach und deren Kläranlage erhoben hatte (wir berichteten), wurde Heinzelmann aktiv. Wie er berichtete, beschwerten sich seit einigen Jahren Einwohner bei der Gemeinde, dass das Wasser der Kinzig stinke und Fremdteile mitführe. Die Bachputzete vor Kurzem habe bewiesen, dass für die Verschmutzung des Gewässers nur die Kläranlage Alpirsbach infrage komme. Die Zuständigkeit liege deshalb beim Landratsamt Freudenstadt.

Mit ihm wie auch mit dem Landratsamt Rottweil und seinem Amtskollegen Michael Pfaff in Alpirsbach habe er Kontakt aufgenommen. Alle Beteiligten seien bestrebt, die Situation nachhaltig zu verbessern. Pfaff und dessen Stadtbauamtsleiter Bernd Hettich seien bei ihm gewesen und hätten offen über das Thema gesprochen. Die Stadt habe ein Ingenieurbüro beauftragt, ein Gutachten über das Abwasser zu erstellen. Das Ergebnis liege nun auf dem Tisch und diese Konzeption sei auch der unteren Wasserbehörde in Freudenstadt vorgelegt worden, so Heinzelmann.

Betriebserlaubnis endet 2019