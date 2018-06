Schenkenzell Kindergarten feiert

Die Feierlichkeiten starten am Sonntag, 1. Juli, um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Ulrich. Er wird laut Ankündigung mitgestaltet von den Kindergartenkindern, der Gruppe Senfkorn und dem Chor. An diesem Tag wird auch das Patrozinium gefeiert, weswegen sich an den Gottesdienst eine Prozession anschließt.

Gegen 11.45 Uhr begrüßen die Kinder die Besucher mit einem Lied, ab 12 Uhr spielt der Musikverein Schenkenzell mit einem Frühschoppenkonzert zum Mittagstisch in der Turn- und Festhalle auf.

Ab 13 Uhr gibt es in der ehemaligen Grundschule ein buntes Kinderprogramm mit Schminken, Basteln, Spielen, Ponyreiten und vielem mehr. Ab 14 Uhr unterhalten die "Grenzgänger" zur Kaffeezeit.