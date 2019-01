Schenkenzell Hochwasser fordert zu mehreren Einsätzen

Darüber berichtete auch Nicole Laurent in Vertretung für den verhinderten Schriftführer Konrad Hauer. Das Festwochenende im Juli in der Linde war mit Musik, Zauberabend und vielen Gästen ein großer Erfolg. Bei einem Flächenbrand sowie in einem Carport waren die Feuerwehrleute stark gefordert, wie auch bei den Hochwassern mit 137 Einsatzstunden. Außerdem waren nach Unwettern Bäume und Felsbrocken von der Straße zu räumen.

"Die Kasse sieht ganz gut aus", äußerte sich Kassierer Florian Schmider zufrieden. Ortsvorsteher Gerhard Schmider lobte die gute Arbeit bei den 24 Einsätzen und konnte die einstimmige Entlastung für den Vorstand feststellen.

In seiner letzten Abteilungsversammlung kündigte er nach 35 aktiven Jahren in der Kommunalpolitik, davon 19 als Ortsvorsteher, seinen Rückzug an.

Kommandant Jochen Sum lobt die Zusammenarbeit

Für die Abteilung Schenkenzell hob Kommandant Jochen Sum die gute Zusammenarbeit bei der zweithöchsten Anzahl von Einsätzen und Stunden hervor. Darüber werde man auch bei der Versammlung der Gesamtwehr am 16. März berichten.