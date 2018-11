Schenkenzell Gemeinde nimmt Darlehen auf

Schenkenzell. Die Gemeinde nimmt einen Kredit in Höhe von 750 000 Euro auf. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen. "Es stehen etliche Projekte an", für die Geld benötigt werde, sagte Bürgermeister Bernd Heinzelmann einleitend und verwies auf die anstehende Sanierung des ehemaligen Grundschulgebäudes und Projekte, die für das laufende Jahr geplant gewesen seien, deren Umsetzung sich aber verzögere.