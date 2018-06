Schenkenzell Erschließung wird deutlich teurer

"Wenn wir keinen dringenden Handlungsbedarf hätten, würde ich vorschlagen, die Vergabe auszusetzen. Durch die am Bau zurzeit herrschende Situation wird in nächster Zeit kaum ein günstigeres Angebot zu erwarten sein", äußerte sich der Bürgermeister unzufrieden über das Ausschreibungsergebnis.

Fechner beurteilte die Preise als ortsüblich. Es gebe durchaus Situationen, bei denen die Angebote nach oben ausuferten. Eine klare Tendenz sei nicht zu erkennen, wie die Firmen kalkulierten. Mal sei das eine Unternehmen in einer Position günstiger, mal eine andere. Er wisse nicht, wohin die Reise gehe. So einen Bauboom über mehrere Jahre hinweg habe er in rund 30 Jahren beim Büro Gfrörer noch nicht erlebt.

Zweiten Abschnitt frühzeitig ausschreiben

Im Moment kämen selbst die Firmen von Straßenbauteilen wie Schächte und Randsteine nicht mehr mit der Produktion nach. Für ihn sei es noch nie so schwierig gewesen, eine Kalkulation aufzustellen, räumte der Planer ein.

Rat Werner Kaufmann klagte, er sehe "irgendwie kein Land in Sicht". Er habe erhebliche Zweifel, dass die Preise alsbald wieder sänken. Ratskollege Thomas Finkbeiner pflichtete Kaufmann bei. Die Lohnerhöhung im Baugewerbe sei da, weshalb die Arbeit nicht billiger werde. Und die Gemeinde sei aufgrund der vorhandenen Bauinteressenten in Bedrängnis zu handeln, sagte Finkbeiner. Willi Intraschak verwies auf die Konkurrenz, die Schenkenzell gegenüber anderen Kommunen habe, die in dieser Sache nicht schliefen.

Nach der einstimmigen Vergabe an die Firma Stumpp blickte Bürgermeister Heinzelmann schon weiter. Er sei aufgrund der Grundstücksanfragen überzeugt, dass alle elf Bauplätze in diesem ersten Bauabschnitt schnell veräußert seien. Es sei deshalb zu überlegen, den zweiten Bauabschnitt frühzeitig auszuschreiben, schlug Heinzelmann vor und erntete Kopfnicken.

Baubeginn der Erschließungsarbeiten soll spätestens nach den Sommerferien sein.