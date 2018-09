Schenkenzell Ein Fest im Zeichen der Blasmusik

Während die Erwachsenen sich an der vielseitigen Musik erfreuten und zum Teil auch draußen im Pausenhof saßen, tobte sich der Nachwuchs in der Hüpfburg aus, ließ sich sein Antlitz schminken oder verweilte sich in der Bastel- und Kreativecke.

Während der Sonntag also ganz im Zeichen der Blasmusik stand, begann der gestrige Montag zunächst mit einem zünftigen Handwerkervesper und Musik vom Band. Dies wurde reichlich in Anspruch genommen.

Ab 18.30 Uhr gab es dann originelle Blasmusik mit dem "D’Michel" (Michael Doll) und seinen "Holze-Benern", eine 20-köpfige Gruppe begeisterter Blech- und Holzmusiker in rot-weiß kariertem Outfit aus den Vereinen Schenkenzell, Rötenbach, Winzeln und Hornberg.