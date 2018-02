Schenkenzell "Dorfbätscher" feiern ihr Jubiläum lautstark

Bei Guggemusik bleibt kein Auge trocken und kaum ein Bein steht still – getanzt wird auch auf Bänken und Tischen. Und auf die trieben die bunten "Gassenfetzer" aus Haslach ihre Fans und gleich danach auch die "Gugg a Musik vo Saidorf", frisch mit dem fast antiken "Rock around the Glock".

Modern "von Rihanna bis Limp Bizkit" kamen die Mädels der Showtanzgruppe Impression vom einheimischen TV mit beeindruckenden Sprüngen daher. Na klar, wenn die Zuschauer wollen, gibt es mit "What you Want, You Get it" eine Zugabe. Die "Gassemöggis" aus Albstadt machten ihre Fans glücklich, auch mit ihrem Pur-Partymix. Die "Shogunas" von den Erzknappen aus Tennenbronn hatten zum Abschluss noch die "Alcaputtis" dabei und die haben’s ebenfalls richtig drauf.