ARD-Film „Sterben ist auch keine Lösung“ Sittler und Sawatzki in Höchstform

Super TV- Komödie an diesem Freitag im Ersten: In „Sterben ist auch keine Lösung“ spielt Walter Sittler einen an Krebs erkrankten Rentner, der sein Ableben beschleunigen will – und dabei auf eine von Andrea Sawatzki gespielte Witwe setzt.